Coronavirus, nuovo caso a Coreglia: un rientro dall'estero

giovedì, 3 settembre 2020, 16:53

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, conferma di aver appena appreso ufficialmente di un nuovo caso di contagio al Coronavirus nel proprio territorio

giovedì, 3 settembre 2020, 14:43

Venerdì 4 settembre alle ore 17 presso lo snack bar di Piano di Coreglia si terrà il primo comizio elettorale di presentazione della candidata a sindaco Giovanna Marsili, che illustrerà il suo programma elettorale. Al termine verrà offerto un piccolo buffet nel rispetto delle normative anti covid.

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:27

I conti quadrano. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha approvato il bilancio consuntivo 2019, che rappresenta l’ultimo atto politico dell’amministrazione uscente e un punto di partenza per quella che verrà. Il bilancio comunale, infatti, è in salute: un aspetto che rivendica il sindaco Valerio Amadei

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:04

A Villa Basilica gli iscritti restituiscono le tessere del Partito democratico. Tra loro ci sono anche sindaco, vicensindaco e assessore, che non rinnovano l’iscrizione per il 2020 ed escono dal Pd

martedì, 1 settembre 2020, 16:38

In dirittura di arrivo per la fine del suo mandato, il consigliere di minoranza Piero Taccini, attuale capogruppo di "Un futuro per Coreglia" e candidato alle prossime elezioni nella lista "Rialziamo la testa - Insieme" per Giorgio Daniele sindaco, non risparmia gli ultimi colpi all'amministrazione comunale uscente

martedì, 1 settembre 2020, 14:34

Attesissima prima edizione per il Mercatino dell'artigianato 2020 a Lucignana, organizzato con il patrocinio della Pro Loco di Coreglia Antelminelli e che si svolgerà per le vie del paese dalle ore 10 alle 18