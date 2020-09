Mediavalle



Doppia chiusura per il candidato Fabrizio Giovannini: incontri a Fornoli e San Romano

giovedì, 17 settembre 2020, 13:00

Chiusura con il botto per la campagna elettorale del candidato al consiglio regionale Fabrizio Giovannini che, domani, venerdì 18 settembre, organizza due eventi per incontrare gli elettori sia in Media Valle che in Garfagnana. Il primo evento si svolgerà alle 18 a Fornoli, presso il ristorante “La Lanternina” con un aperitivo: all’incontro parteciperà l’onorevole Nedo Poli, che introdurrà il candidato. Successivamente Giovannini salirà in Garfagnana, fino a San Romano, per un incontro pubblico presso il bar Rewind.