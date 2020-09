Mediavalle



Elena Picchetti e Vittorio Fantozzi a Termini: “No al sito di stoccaggio rifiuti”

sabato, 5 settembre 2020, 08:22

Ieri pomeriggio, i candidati al consiglio regionale Elena Picchetti e Vittorio Fantozzi, sono stati chiamati a Termini, una località nel comune di Bagni di Lucca, al confine con Pistoia dove si trova un sito di stoccaggio di rifiuti, attualmente dismesso. Il sito si trova su un terreno di riporto, praticamente sul greto del fiume Lima.

“La preoccupazione dei cittadini di Bagni di Lucca – sottolinea Picchetti - è quella che l'attività di stoccaggio possa riprendere con una ricaduta negativa per la cittadinanza in termini di traffico pesante, per i danni economici alle attività commerciali, situate lungo la strada che porta al sito, a causa dei carichi di scarti maleodoranti e con possibile inquinamento del fiume Lima, oggi grande attrazione turistica per il rafting”.

“Vigileremo che questo non accada e ci faremo garanti che eventuali attività non solo rispettino tutte le severe normative, in materia, ma siano anche sostenibili con questo splendido territorio”.