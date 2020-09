Elezioni, Giovanna Marsili illustra il programma a Piano di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:27

I conti quadrano. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha approvato il bilancio consuntivo 2019, che rappresenta l’ultimo atto politico dell’amministrazione uscente e un punto di partenza per quella che verrà. Il bilancio comunale, infatti, è in salute: un aspetto che rivendica il sindaco Valerio Amadei

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:04

A Villa Basilica gli iscritti restituiscono le tessere del Partito democratico. Tra loro ci sono anche sindaco, vicensindaco e assessore, che non rinnovano l’iscrizione per il 2020 ed escono dal Pd

martedì, 1 settembre 2020, 16:38

In dirittura di arrivo per la fine del suo mandato, il consigliere di minoranza Piero Taccini, attuale capogruppo di "Un futuro per Coreglia" e candidato alle prossime elezioni nella lista "Rialziamo la testa - Insieme" per Giorgio Daniele sindaco, non risparmia gli ultimi colpi all'amministrazione comunale uscente

martedì, 1 settembre 2020, 14:34

Attesissima prima edizione per il Mercatino dell'artigianato 2020 a Lucignana, organizzato con il patrocinio della Pro Loco di Coreglia Antelminelli e che si svolgerà per le vie del paese dalle ore 10 alle 18

martedì, 1 settembre 2020, 08:19

Dopo la presentazione ufficiale della lista, del programma e dei suoi candidati, il 28 agosto, che ha visto un numeroso pubblico di simpatizzanti e di sostenitori, il candidato sindaco Daniele Giorgio Franco, rende noto il calendario degli incontri sul territorio, in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre,...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:54

Libreria Sopra la Penna, il cottage letterario creato da Alba Donati nel borgo di Lucignana, ha riaperto il 23 maggio dopo l'incendio e dopo il lockdown. I visitatori, accolti secondo le normative anti-Covid, sono partiti da tutta Italia per scoprire e trascorre del tempo nel luogo dei libri più fiabesco che si possa immaginare