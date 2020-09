Mediavalle



Elezioni, Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) incontra i cittadini della Valle

mercoledì, 9 settembre 2020, 12:57

Sabato 12 settembre Tommaso Fattori, candidato presidente alla Regione Toscana per la lista Toscana a Sinistra incontrerà le cittadine e i cittadini della Mediavalle e Garfagnana.



- dalle ore 9.30 in Piazza Pascoli a Barga (mercato);

- dalle 10.45 in Piazza 4 novembre a Fornaci di Barga;

- dalle 12.15 in Piazzetta Ariosto a Castelnuovo Garfagnana.



Sarà l'ultima visita di Fattori prima delle elezioni in Provincia di Lucca. Saranno presenti le candidate e i candidati al Consiglio Regionale del collegio di Lucca.