Franchini (Italia Viva): "Realizzata guida turistica per la Valle"

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:46

La candidata alle prossime elezioni regionali per Italia Viva, Tania Franchini, ha realizzato una guida turistica pronta per essere stampata.



"Un progetto rimasto nel cassetto - esordisce - che adesso ho l’oppurtunità di riproporre, strutturato seguendo le indicazioni, i bisogni e le necessità dei turisti, con la collaborazione degli operatori di settore".



"Da anni - spiega - nella provincia di Lucca mancano depliant turistici istituzionali. Un anno fa ho deciso di realizzarlo: un prodotto fondamentale per farci conoscere nei mercati turistici nazionali ed internazionali, per attrarre turisti e permettergli di fruire delle bellezze che la provincia di Lucca offre".



"Internet - afferma - può sopperire a molte informazioni, molto spesso frammentate e, a volte, non aggiornate; il depliant cartaceo rimane uno strumento per influenzare il turista, dà visibilità immediata alle persone che devono decidere dove andare in vacanza (pensiamo alle tante fiere del settore) e diventa un servizio fondamentale nell’accoglienza turistica per chi vuole conoscere cosa si può fare o vedere sui nostri territori. Il diario del viaggiatore è una ‘narrazione’ dei nostri luoghi, che abbraccia tutta la destinazione turistica, suddivisa in ambiti. In questo caso, si descrive la Garfagnana/Valle del Serchio, ma è replicabile per la Piana di Lucca e la Versilia. Per la copertina mi sono ispirata ad un trattamento che richiama gli anni '70 , inserendo l’immagine di un vecchio Van Volkswagen con cui tante persone hanno girato il mondo e che rappresenta un’icona del viaggio e dell’esplorazione del mondo in libertà".



"Territori a vocazione turistica come i nostri - conclude Franchini -, devono ripartire e ripensare il turismo come risorsa per l’ambiente e l’economia, mettendo a sistema tutto ciò che è collegato al settore turistico/comerciale, compresi i nostri prodotti enogastronomici, partendo dalle ‘fondamenta’ e quindi da un depliant che descrive i nostri territori, attraverso testi ed immagini. L’opuscolo sarà dotato di una cartina dove saranno contrassegnati tutti i comuni della destinazione turistica ed una pagina bianca, dove, proprio come un diario, il viaggiatore potrà scrivere appunti ed annotarsi i luoghi dove ritornare e quelli rimasti da visitare".