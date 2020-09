Giovanna Marsili incontra i cittadini di Coreglia Antelminelli

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:46

La candidata alle prossime elezioni regionali per Italia Viva, Tania Franchini, ha realizzato una guida turistica pronta per essere stampata

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:10

Incidente questa mattina sulla via Nazionale, in località Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli. Una donna sui 70 anni, forse per un malore, è finita con la sua auto contro un albero

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:07

Una stazione più moderna, accogliente e sicura. Concluso l’intervento alla stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia, realizzato grazie ai lavori e alle risorse di Rfi, in base alle sollecitazioni e al confronto con l’amministrazione comunale e in particolare con il consigliere comunale Stefano Reali

mercoledì, 9 settembre 2020, 12:57

Sabato 12 settembre Tommaso Fattori, candidato presidente alla Regione Toscana per la lista Toscana a Sinistra incontrerà le cittadine e i cittadini della Mediavalle e Garfagnana

martedì, 8 settembre 2020, 14:49

Raccolta differenziata da record a Coreglia Antelminelli: anche nel mese di agosto, infatti, il risultato si aggira intorno all'80 per cento confermando così il trend positivo e virtuoso che vede il comune sempre più attento all'ambiente e al decoro complessivo

martedì, 8 settembre 2020, 14:33

Grande evento letterario e culturale organizzato dalla pro loco di Coreglia Antelminelli, sabato 12 settembre, presso il teatro A. Bambi: in occasione della presentazione da parte di Matilde Gambogi dei libri “Alle Grotte di Aiola" e “Lettere dal fronte”, alle 21 la prof.