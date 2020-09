Mediavalle : piano di coreglia



Giovanna Marsili presenta la lista: "Cambiamento e progresso le parole d'ordine"

venerdì, 4 settembre 2020, 18:05

di tommaso boggi

Presentata ufficialmente la lista "Cambiamo! Coreglia", con candidata a sindaco Giovanna Marsili, unica candidata donna delle tre liste in corsa per il comune che ha fatto del cambiamento e del progresso le parole d'ordine della sua campagna elettorale.



La candidata del partito capitanato a livello nazionale da Giovanni Toti ha subito precisato come lei, di origini profondamente coregline, senta suo il territorio del comune: "Sono troppo affezionata a questo territorio - ha affermato - per trovarlo così arretrato, così umiliato, abbiamo creato una lista con persone che vogliono creare un ambiente migliore, moderno più adatto al mondo di oggi".



Marsili ha poi continuato: "Speriamo che i cittadini ci diano la forza di poterli rappresentare. Questo "sistema feudale" presente in molti comuni del territorio ha creato del terrore nei cittadini. Questa è una sfida per il progresso che porteremo avanti con forza, onestà e disinteresse".



Per quanto riguarda l'amministrazione economica e il futuro del comune Marsili ha dichiarato: "Si tratta di gestire le risorse correttamente, creare opere usufruibile e dimensionate alle necessità della comunità, cosa che non è stata fatta. Non sono neppure ancora riuscita a farmi dare il bilancio del comune che è in forte deficit, dove sono andati i soldi? Questa è una delle domande a cui vogliamo dare risposta".



Marsili è poi tornata a parlare di un cambiamento secondo lei vitale e voluto dai cittadini: "Il bisogno di cambiamento è avvertito da tutti, quello che provano i cittadini è la paura ma non del cambiamento bensì delle conseguenze che questo potrebbe portare se non fosse radicale".



Di seguito i candidati della lista "Cambiamo! Coreglia": Roberto Andreotti, professione blogger; Luigi Zaccaria, professione geotecnico; Davide Vanni, professione operaio forestale; Sabrina Bertolaccini, professione operaia; Lucia Toni, professione operaia; Silvio Lunardi, professione autista; Sandra Favetti, professione pensionata; Roberto Santi, professione operaio settore del legno; Anna Simonini, professione casalinga.

