In tanti per Giorgio Daniele e la sua lista

martedì, 15 settembre 2020, 08:17

Si sono svolti con successo i due incontri per il "no" al referendum costituzionale, promossi dal Comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio

domenica, 13 settembre 2020, 19:26

E' una bocciatura senza appello quella del consigliere di minoranza, nonché capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini all'operato dell'amministrazione Amadei in questi dieci anni

sabato, 12 settembre 2020, 15:14

Riparte la scuola a Coreglia Antelminelli, dove il 100 per 100 degli istituti (scuole materna di Calavorno e Coreglia; scuole elementari di Coreglia, Piano di Coreglia e Ghivizzano e scuola media di Ghivizzano) è totalmente a norma, moderno, nuovo e sicuro

venerdì, 11 settembre 2020, 16:34

La Toscana proroga al 25 settembre il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste

venerdì, 11 settembre 2020, 15:21

Tra poco più di due giorni riapriranno le scuole e l'organizzazione sindacale Ugl/Autoferro Toscana Nord denuncia una forte difficoltà a svolgere il servizio di trasporto pubblico, dovendo giustamente rispettare tutte le norme di sicurezza anti Covid-19 previste per utenti, studenti e autist

venerdì, 11 settembre 2020, 13:08

Sabato 12 settembre, i candidati del Partito Democratico, Valentina Mercanti e Mario Puppa iniziano gli appuntamenti con le elettrici e gli elettori alle 16:30 con un incontro al Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca. All'incontro prenderà parte anche il senatore Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato