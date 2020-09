Mediavalle : coreglia antelminelli



"L'affresco di Porta a Piastri tornerà al suo originale splendore"

domenica, 6 settembre 2020, 23:03

A nome dei numerosi sottoscrittori che nel luglio 2018, fecero istanza per provvedere con urgenza ad intervenire sull'affresco di Porta a Piastri, raffigurante l'immagine della Madonna, Matilde Gambogi, prima firmataria della petizione e animatrice dell'iniziativa, ringrazia il parroco per aver consentito i lavori sull'edificio di proprietà della parrocchia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per aver sostenuto la spesa, il sindaco e l'ufficio tecnico per gli aspetti tecnici.



"Un'opera - spiega - che, deteriorandosi giorno dopo giorno, rischiava di andare perduta, tornerà, grazie alla tenacia ed alla perseveranza di molti cittadini, al suo originale splendore. Segno che l'opinione pubblica, quando vuole, è capace di far sentire la propria voce e di essere ascoltata".