Marco Remaschi sindaco di Coreglia: "Ora dobbiamo rispettare gli impegni presi"

martedì, 22 settembre 2020, 11:40

di tommaso boggi

E' Marco Remaschi il nuovo sindaco del comune di Coreglia Antelminelli. L'ex assessore regionale ha vinto la sfida con Giorgio Daniele per soli 54 voti. Lontana Giovanna Marsili con 158 voti.



Le prime dichiarazioni a caldo del neo-eletto sindaco: "Dobbiamo rispettare gli impegni presi in campagna elettorale - afferma - lavorando a testa bassa. Una vittoria sofferta, il che vuol dire che c'è bisogno di un lavoro collettivo. Questo comune ha bisogno di rinascere, di trovare una nuova intesa con la cittadinanza. Una mano tesa a chiunque voglia bene a questo comune, su alcune partite anche con l'opposizione potremo lavorare insieme per il bene generale dei cittadini. Un'emozione, qualcosa di nuovo che non credevo nemmeno io di vivere, una grande soddisfazione e spero di essere all'altezza".



Da segnalare il sentito abbraccio, a fine scrutinio, tra Marco Remaschi e Giorgio Daniele.



Questi i dati ufficiali:

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi MARCO REMASCHI Sindaco 1.492 48,32 8 GIORGIO FRANCO DANIELE 1.438 46,57 4 GIOVANNA MARSILI 158 5,12 0 Totale 3.088 12

Elettori: 5.120

Votanti: 3.225 (62,99%)

Schede nulle: 78

Schede bianche: 59

Schede contestate: 0



Usciti intanto i primi dati parziali sulle preferenze.



Per la lista di Marco Remaschi ("Unione Democratica per Coreglia") questi i voti raccolti dai candidati consiglieri in lista: Carmen Ballistreri 152, Gianni Berni 80, Riccardo Biagiotti 175, Ivo Carrari 222, Ferruccio Ercolini 19, Barbara Gonnella 164, Valentina Nutini 80, Marco Regalati 158, Cinzia Salani 179, Sabrina Santi 289, Andrea Viviani 36, Emilio Volpi 178.



Per la lista di Giorgio Daniele ("Rialziamo la testa - Insieme"): Giulio Simonelli 121, Matilde Gambogi 176, Piero Taccini 179, Carmen Togneri 160, Domenico Toti 62, Silvia Bonini 70, Andrea Marchetti 192, Tania Verona 144, Pietro Frati 96, Vanessa Nannini 65, Alessandro Puccini 60, Diego Papi 123.



Per la lista di Giovanna Marsili ("Cambiamo! Coreglia Antelminelli"): Luigi Zaccaria 10, Lucia Toni 3, Davide Vanni 8, Sandra Favetti 6, Roberto Andreotti 6, Anna Simonini 4, Roberto Santi 2, Sabrina bertolacci 0, Silvio Agostino Lunardi 0.



Notizia in aggiornamento

