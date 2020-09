Mario Puppa e Valentina Mercanti: sabato appuntamento a Bagni di Lucca e Pieve Fosciana

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 11 settembre 2020, 16:34

La Toscana proroga al 25 settembre il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste

venerdì, 11 settembre 2020, 15:21

Tra poco più di due giorni riapriranno le scuole e l'organizzazione sindacale Ugl/Autoferro Toscana Nord denuncia una forte difficoltà a svolgere il servizio di trasporto pubblico, dovendo giustamente rispettare tutte le norme di sicurezza anti Covid-19 previste per utenti, studenti e autist

giovedì, 10 settembre 2020, 16:04

Si scalda il clima politico a Coreglia, in vista delle ormai prossime elezioni amministrative. Il candidato della lista civica "Rialziamo la testa - Insieme", Giorgio Daniele, chiama in causa il suo competitor Marco Remaschi

giovedì, 10 settembre 2020, 14:44

Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni, unitamente a Gianluca Bocchino, consigliere comunale a Pescaglia ed anch'egli candidato alle regionali, intervengono sul problema legato agli uffici postali in Valle del Serchio

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:46

La candidata alle prossime elezioni regionali per Italia Viva, Tania Franchini, ha realizzato una guida turistica pronta per essere stampata

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:10

Incidente questa mattina sulla via Nazionale, in località Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli. Una donna sui 70 anni, forse per un malore, è finita con la sua auto contro un albero