Matilde Gambogi presenta i suoi libri "Alle Grotte di Aiola" e "Lettere Dal Fronte"

martedì, 8 settembre 2020, 14:49

Raccolta differenziata da record a Coreglia Antelminelli: anche nel mese di agosto, infatti, il risultato si aggira intorno all'80 per cento confermando così il trend positivo e virtuoso che vede il comune sempre più attento all'ambiente e al decoro complessivo

lunedì, 7 settembre 2020, 19:35

Su 90 iscritti, 70 restituiscono la tessera del Partito Democratico. Non si arresta l'emorragia all'interno del PD, dove, anche a Coreglia Antelminelli, i due circoli presenti hanno deciso in grande maggioranza di non rinnovare o di restituire la tessera

lunedì, 7 settembre 2020, 18:04

All’insegna della novità assoluta Lucignana ha visto domenica nel suo centro paesano protagonisti gli hobbisti e gli artigiani. Con una manifestazione ideata da Simone Marchetti, Luisa Orlandi e Tania Verona, la Pro Loco di Coreglia ha dato il vita alla prima edizione del Mercatino dell’Artigianato

domenica, 6 settembre 2020, 23:03

A nome dei numerosi sottoscrittori che nel luglio 2018, fecero istanza per provvedere con urgenza ad intervenire sull'affresco di Porta a Piastri, raffigurante l'immagine della Madonna, Matilde Gambogi, prima firmataria della petizione e animatrice dell'iniziativa, fa i suoi ringraziamenti

domenica, 6 settembre 2020, 16:39

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 13 sulla Via del Brennero in località Piaggione, dove due moto che stavano procedendo in direzione Lucca si sarebbero urtate in fase di sorpasso

domenica, 6 settembre 2020, 08:23

Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale nella circoscrizione Lucca Versilia, ha incontrato ieri a Bagni di Lucca Ilaria Del Bianco, presidentessa de i "Lucchesi nel Mondo"