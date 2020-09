Mediavalle : coreglia antelminelli



Montagna, decoro, infrastrutture. Remaschi: "Se eletto, terrò per me alcune deleghe"

giovedì, 17 settembre 2020, 15:08

Politiche della montagna, vivibilità del territorio, decoro urbano, lavori pubblici e infrastrutture: sono queste le deleghe che Marco Remaschi terrà per sé, nel caso di elezione a sindaco. Un impegno che il candidato della lista Unione democratica per Coreglia va ripetendo da giorni, anche in occasione dei tanti incontri pubblici frazione per frazione, casa per casa.

"Voglio mettere a disposizione tutta l'esperienza maturata in questi anni in Regione Toscana, soprattutto negli ultimi cinque in qualità di assessore regionale, per rendere Coreglia un territorio che eroga servizi puntuali e che sia ancora più funzionale - spiega Remaschi -. Per questo motivo ho deciso che terrò per me alcune deleghe strategiche per lo sviluppo del nostro comune: le politiche della montagna, il decoro urbano, la viabilità del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, edilizia scolastica compresa. Il mio impegno è per migliorare la vivibilità delle frazioni di montagna, rendere più accessibili questi spazi, attrarre nuova residenzialità, favorire la connettività, soprattutto nelle zone che restano scoperte dal segnale, realizzare progetti che possano creare nuova occupazione e garantire interventi sotto l'aspetto delle manutenzioni, del decoro, della difesa del suolo e dello sviluppo rurale. Sono temi che conosco bene, che ho affrontato anche in qualità di assessore regionale e che ora voglio declinare in chiave locale e comunale: con competenza, credibilità ed esperienza credo che il patrimonio dei contatti, delle relazioni, delle conoscenze e delle opportunità che mi porto dietro dalla Regione Toscana possano rappresentare un trampolino di lancio per Coreglia Antelminelli. Il tutto sempre con l'intenzione di riposizionare Coreglia al centro della vita politica e istituzionale della Valle del Serchio e della provincia: il nostro comune deve assumere un ruolo di primo piano su tutte le partite strategiche".