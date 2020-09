Mediavalle



Montemagni e Bocchino (Lega): "Uffici postali, urge limitare i disagi"

giovedì, 10 settembre 2020, 14:44

Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni, unitamente a Gianluca Bocchino, consigliere comunale a Pescaglia ed anch'egli candidato alle regionali, intervengono sul problema legato agli uffici postali in Valle del Serchio.



"Nei piccoli centri ubicati nella Valle del Serchio - affermano - si registrano ancora alcuni problemi legati agli orari d'apertura delle filiali postali."



"A breve - proseguono gli esponenti della Lega - la situazione dovrebbe, gradualmente, tendere a normalizzarsi, ma tuttora i clienti sono spesso costretti a code piuttosto lunghe, prima di poter accedere negli uffici."



"Specialmente per le persone più anziane - precisano Montemagni e Bocchino - attendere magari sotto il sole il proprio turno non è sicuramente una cosa accettabile."



"Auspichiamo, dunque - sottolineano i rappresentanti della Lega - che i disagi terminino, effettivamente, presto e che Poste Italiane riesca, dunque, a ripristinare un normale servizio alla clientela."



"Già - concludono Elisa Montemagni e Gianluca Bocchino - chi vive nelle zone collinari o montane è, purtroppo, spesso alle prese con quotidiane difficoltà , vediamo, dunque, di non aggiungerne altre."