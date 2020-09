Mediavalle



Più di 100 persone per Giorgio Daniele a Piano di Coreglia

giovedì, 17 settembre 2020, 07:59

Grande successo per l'incontro elettorale a Piano di Coreglia del candidato a sindaco del comune Giorgio Daniele e la sua lista "Rialziamo la testa - Insieme". Più di 100 persone sono accorse per ascoltare il programma dei candidati della lista civica in corsa per le ormai imminenti votazioni.



"Piano di Coreglia vuole rialzare la testa" è stato il commento entusiasta del candidato.