Problemi di parcheggio alla scuola di Coreglia. I genitori scrivono a Remaschi: "Trovare soluzione"

domenica, 27 settembre 2020, 18:34

di andrea cosimini

Sono più di 50 le firme raccolte per sottoscrivere la lettera, protocollata il 25 settembre, che i genitori hanno voluto indirizzare al neo-eletto sindaco Marco Remaschi per ribadire l'urgenza di una soluzione alternativa alla mancanza di un parcheggio adeguato adiacente alla struttura della scuola primaria e dell'infanzia "C. Vanni" di Coreglia Antelminelli.



"Le ultime misure di sicurezza anti-Covid sono andate ad amplificare un problema già esistente fin dall'inaugurazione della stessa - esordiscono i genitori -. Non esiste di fatto un vero e proprio parcheggio davanti alla scuola in grado di ricevere il flusso dei genitori ed accompagnatori dei bambini e tutto ciò comporta un pericolo per l'incolumità degli stessi, soprattutto adesso che i bambini vengono incolonnati prima dell'ingresso per la misurazione della temperatura dietro ad automobili parcheggiate".



"Inoltre - proseguono -, gli accompagnatori che non trovano posto nel piazzale sono costretti a sostare lungo la strada per Gromignana, rendendo difficile la circolazione per le altre automobili e macchine operatrici, come i furgoni della raccolta differenziata porta a porta; estremizzando, si potrebbe anche verificare la necessità di un'ambulanza o altri mezzi di soccorso che difficilmente attraverserebbero quel tratto nel momento dell'ingresso e dell'uscita".



"Siamo pertanto a chiedere - concludono i genitori - una soluzione definitiva del problema. Inoltre chiediamo, fino a che questa non potrà verificarsi, una soluzione alternativa mirata a salvaguardare la sicurezza di tutti. Per dare un'idea, per alcuni genitori potrebbe essere un servizio di navetta da un più comodo punto di raccolta o un servizio scuolabus ampliato e gratuito fino alla sistemazione del piazzale".