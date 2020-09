Mediavalle : coreglia antelminelli



Remaschi, confronto su Facebook con i cittadini: ma con gli altri candidati?

mercoledì, 16 settembre 2020, 20:58

Un confronto in diretta Facebook con i cittadini di Coreglia: è quanto farà Marco Remaschi giovedì 17 settembre, alle 19, sul suo profilo Facebook.

Nel corso della diretta social, Remaschi risponderà alle domande che arriveranno sul momento da parte dei cittadini e racconterà le sue proposte per Coreglia.

"Stiamo girando territorio per territorio, casa per casa, cittadino per cittadino: in tanti si sono seduti con noi, faccia a faccia, per parlare, per discutere, per confrontarsi sulle cose fatte e su quelle che ancora ci sono da fare - spiega Remaschi -. Il mio confronto quotidiano e quello dei candidati della lista che mi sostiene è rivolto direttamente ai cittadini: per questo motivo, anche per ascoltare la voce di chi non ha potuto partecipare agli incontri pubblici fatti nelle tante piazze dei giorni scorsi, ho deciso di usare la tecnologia e di realizzare una diretta Facebook, sul mio profilo social. Risponderò alle domande che arriveranno in diretta, sarò a disposizione per confrontarmi su tutte le questioni che riguardano il nostro comune, sarò ben contento di presentare il programma e di accogliere i suggerimenti, le richieste, le critiche e le proposte della cittadinanza. Quindi vi aspetto giovedì 17 settembre, alle 19, sul mio profilo Facebook".

Chi non può partecipare alla diretta, ma vuole comunque inviare le proprie domande a Remaschi, può scrivere un'email a unionedemocraticapercoreglia@gmail.com.