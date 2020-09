Mediavalle



Simonetti (Lega): "Coreglia, rispettosi del risultato delle urne"

giovedì, 24 settembre 2020, 15:22

di daniele venturini

Damiano Simonetti, responsabile Lega delle relazioni esterne della Mediavalle e Garfagnana, interviene dopo le polemiche infuriate sui social network, a seguito del risultato elettorale a Coreglia Antelminelli, e che hanno visto nel mirino il coordinatore provinciale di Cambiamo! Simone Simonini.



Simonetti, ha letto le polemiche che infuriano sui social?



"Sì. Sgombriamo subito il campo: non risulta nessuna polemica del segretario della zona, Luigi Pellegrinotti, né tantomeno del sottoscritto. Da ogni risultato elettorale bisogna trarne una riflessione oggettiva e accettare il risultato che ne scaturisce. Merito al vincitore e merito a chi ha provato a vincere. Proprio per questo noi della Lega siamo rispettosi del risultato delle urne".



Cosa ne pensa del clima che si è creato?



"La Lega non ci sta a prendere critiche fondate sul nulla. Chi non fa una analisi del risultato ottenuto dalla propria lista e non accetta le critiche sollevate il giorno dopo da molti elettori del centro-destra delusi, vuole dire che non ha una lungimiranza politica".



Non pensa che sui social ci siano andati giù pesante con le critiche?



"I cittadini hanno tutto il diritto di esprimere le critiche e i politici il dovere di accettarle e farne tesoro al fine di migliorare la loro strategia".



Analizzerete i motivi di questa sconfitta?



"Nelle dovute sedi tutti i partiti che fanno parte della coalizione di centro-destra devono analizzare cosa non ha funzionato e se le scelte fatte dai singoli responsabili sono state giuste".



Cosa si augura per il futuro?



"Mi auguro che chi fa politica attiva distingui la critica dall'offesa e, in avvenire, sia più ponderato nelle scelte strategiche, perché altrimenti diventa un problema. Non devono più ripetersi gli errori fatti qui a Coreglia e anche a Barga un anno fa".