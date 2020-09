Mediavalle



Simonini dopo le critiche: “Saremo presenti alle elezioni di Pieve e Bagni di Lucca”

giovedì, 24 settembre 2020, 14:54

di simone pierotti

Simone Simonini alias Clint Eastwood? No, l’uomo nel mirino non è il celebre film del popolare attore – regista, ma il coordinatore provinciale di Cambiamo!, protagonista delle elezioni regionali e di quelle comunali di Coreglia, con Giovanna Marsili candidata sindaco (158 voti).



Simonini, cosa ha da dire sul ruolo della sua lista a Coreglia?



“Oggi mi sento nell’occhio del ciclone e sono attaccato da più parti. Tuttavia la nostra proposta a Coreglia non era quella di far vincere questa o quella parte. Noi ci siamo messi al tavolo con Giorgio Daniele (candidato sindaco della lista "Rialziamo la testa - Insieme", sconfitto di appena 54 voti, ndr) e quello è stato l’unico tavolo al quale ci siamo seduti, come forza di centro destra. Ci è stato detto chiaramente che la lista era civica e non avrebbero inserito persone con incarichi in politica o proposte da noi. Per questo siamo andati per la nostra strada, abbiamo anche cercato un riavvicinamento all’ultimo ma non abbiamo saputo niente. La decisione di correre da soli è stata avallata dai rappresentanti del partito, non certo dal solo sottoscritto”.

Stanno arrivando attacchi da più parti, sia politiche che civili: cosa risponde?



“Sono sdegnato dalle affermazioni di esponenti del centro destra, sia a mezzo social che in privato, mentre posso capire quelle di privati cittadini che evidentemente non conoscono le dinamiche precise. E’ evidente che il nostro 5% ha pesato sul risultato elettorale ma non sappiamo da che parte sarebbero andati i voti. La nostra scelta, come movimento di centro destra, era chiara ed evidente, poi che non porti a grandi risultati è un altro discorso, ma noi ci crediamo”.

Adesso cosa farà Cambiamo! a livello locale?



“Tutti sapevano che avremmo corso da soli, inutile piangere adesso sul latte versato. Il nostro progetto è serio e va avanti, posso dire già che saremo presenti alle elezioni amministrative di Pieve Fosciana e di Bagni di Lucca”.

Amareggiato dagli attacchi personali?



“Sicuramente, sarei quasi tentato di mollare perché questa non è la politica che amo, ma vado avanti. Noi siamo un movimento di centro destra e siamo stati in corsa sia alle regionali che alle comunali a Viareggio in appoggio al centro destra. A livello locale non ci siamo riusciti".