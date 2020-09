Mediavalle



Tosi: "A Pescaglia Lega e centro-destra hanno stravinto"

giovedì, 24 settembre 2020, 14:40

Pietro Tosi, capogruppo di "Prima Pescaglia", interviene dopo l'esito delle ultime votazioni che hanno visto il collega e candidato al consiglio regionale Gianluca Bocchino raccogliere un ottimo numero di preferenze.



"I numeri non sono più fondamentali a questo punto - esordisce -. A Pescaglia il centro destra e la Lega hanno stravinto; chiaramente non si possono paragonare le elezioni regionali a quelle comunali, ma questa volta nel nostro comune è stato diverso, infatti ho avuto l'onore di avere il collega ed amico Gianluca Bocchino candidato".



"Un'importante prova nei confronti dei nostri concittadini - afferma -, che è stata ricompensata da quasi 400 voti che, praticamente, da solo Gianluca ha ottenuto più preferenze di tutti i candidati del centro sinistra, risultando anche il candidato leghista con più voti nella sezione Mediavalle e Garfagnana".



"Ora - conclude il capogruppo - non ci rimane che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare come sempre abbiamo fatto, senza montarci la testa, al fine di conservare e se possibile aumentare i consensi e soprattutto difendere e rappresentare tutti i nostri concittadini e il nostro amato e bellissimo territorio".