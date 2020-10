Mediavalle



Borracce plastic-free nelle scuole di Coreglia

martedì, 6 ottobre 2020, 18:37

Arancioni, blu o grigio metallizzate: sono le borracce plastic free che l’amministrazione Remaschi sta consegnando agli studenti e al personale scolastico di Coreglia, grazie alla donazione della Cooperativa Apuana di Vagli.

Questa mattina, infatti, il sindaco, Marco Remaschi, l’assessore all’istruzione, Lara Baldacci, e il vicepresidente della Cooperativa Apuana, Mario Bertelli, hanno dato il via alla distribuzione delle borracce nella scuola elementare di Ghivizzano. Presenti anche la dirigente scolastica, Alessandra Giornelli e gli insegnanti. Nei prossimi giorni le borracce arriveranno in tutte le scuole del territorio: la fornitura, infatti, è tale da coprire non solo il fabbisogno degli studenti, ma anche quello del personale scolastico.

“Le borracce rappresentano un piccolo regalo di inizio anno scolastico per i nuovi iscritti e per tutti gli altri studenti delle nostre scuole e hanno l’obiettivo di sensibilizzare sempre più i giovani verso il rispetto e la tutela dell’ambiente, diminuendo il consumo di plastica monouso - spiegano il sindaco Remaschi e l’assessore Baldacci -. Quest’anno, poi, utilizzare le borracce personalizzate ha anche una valenza dal punto di vista igienico-sanitario, visto che ogni ragazzo utilizzerà la propria borraccia. Ringraziamo quindi la Cooperativa Apuana che ci ha donato un notevole quantitativo di borracce: le collaborazioni che nascono sul territorio, con aziende, associazioni o, come in questo caso, con realtà economiche e occupazionali importanti della Valle del Serchio fanno crescere il territorio stesso. È solo l’inizio della collaborazione tra amministrazione comunale e mondo scolastico: per noi, infatti, la scuola è al centro. Lo è da dal punto di vista dell’edilizia scolastica, perché siamo costantemente impegnati a mettere i ragazzi, gli insegnanti e l’intero personale scolastico nelle condizioni di vivere il tempo scuola in ambienti belli, sicuri e moderni; lo è dal punto di vista della formazione e dell’educazione; lo è anche dal punto di vista della gestione dell’emergenza Covid: sappiamo quanto sia delicata la ripartenza e la convivenza col virus, sappiamo quanto ci sia apprensione da parte delle famiglie e quanto il contenimento del Covid nell’ambiente scolastico sia un passaggio delicato e davvero importante. Noi siamo a disposizione e facciamo la nostra parte”.