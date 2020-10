Mediavalle : pescaglia



Campo sportivo di Monsagrati: approvata delibera su riqualificazione energetica dei locali di servizio

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:20

È stata approvata la delibera sulla riqualificazione energetica dei locali di servizio del campo sportivo di Monsagrati. Per l’intervento è stata presentata la richiesta di finanziamento di 87.390,00 euro sul bando Sport e Periferie 2020. Qualora il progetto venisse finanziato, il comune di Pescaglia interverrà con un cofinanziamento di 9.710,00 euro.

A parlarne, il sindaco Andrea Bonfanti con l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Gabriele Fulvetti. "Un nuovo investimento che va ad inserirsi sulla linea d’opera di riqualificazione energetica degli immobili del comune di Pescaglia - dice il sindaco Bonfanti - una scelta virtuosa per la quale siamo stati premiati dal Ministero dell’Ambiente già nel 2018. Dopo gli edifici scolastici e la ex scuola di Fiano, anche il campo sportivo di Monsagrati si avvia verso l’indipendenza energetica, permettendoci così di risparmiare nei costi di gestione e soprattutto di azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera. L’intervento prevede la messa a norma dell’impianto di illuminazione interna e la sostituzione di tutte le lampade con corpi illuminanti LED ad alta efficienza.Tutti gli infissi verranno sostituiti e, per quanto riguarda la climatizzazione dell’edificio, sarà installato un nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore elettrica centralizzata VRV ad espansione diretta e gas ecologico. L’impianto sarà caratterizzato da una potenza elettrica di 5,10 kWp, corrispondente ad una potenza termica di picco di 25kWp e lavorerà in accoppiamento con la caldaia a condensazione esistente".

Conclude l’assessore Fulvetti: "Questo è il primo di una serie di interventi importanti che abbiamo in programma di fare sugli impianti sportivi del nostro territorio. Sul bando 2021 presenteremo una proposta similare a questa per il campo sportivo di Piegaio. La progettazione è aperta da mesi e stiamo lavorando con energia e attenzione affinché, insieme al progetto del campo sportivo di Monsagrati, trovi in breve tempo, una concreta linea di realizzazione".