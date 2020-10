Cimitero di Coreglia, terminati i lavori

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 31 ottobre 2020, 08:19

Il capogruppo di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli, Giorgio Daniele, risponde al primo cittadino Marco Remaschi dopo le ultime esternazioni circa il suo ruolo passato di dipendente comunale e le sue ultime cinque richieste avanzate in qualità di membro dell'opposizione

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:11

La Rsa Pierotti di Coreglia Antelminelli diventa struttura Covid, con utilizzo di personale infermieristico e Oss dell’Asl per garantire l’assistenza agli ospiti

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:15

Questa è la locandina del quotidiano Il Tirreno: perché 'gridare' la morte di una donna chiamando in causa il Covid? Non è un modo per creare solo paura, per di più senza specificare alcunché? Locandina acchiappa paurosi?

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:08

Risponde così il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, al capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale, Giorgio Daniele, dopo le ultime richieste

venerdì, 30 ottobre 2020, 14:09

Tania Verona, responsabile organizzativo Lega Mediavalle e Garfagnana, segnala alla giunta del comune di Coreglia Antelminelli l'incuria in cui versa il cimitero di Ghivizzano e chiede un tempestivo intervento vista la prossimità della festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti

venerdì, 30 ottobre 2020, 08:08

I cittadini del comune di Pescaglia possono usufruire gratuitamente dell’app “Cittadino Informato”, disponibile per smartphon e tablet, con sistema operativo OSX e Android