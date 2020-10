Mediavalle



Contagi nelle Rsa: i sindacati chiedono un incontro

lunedì, 26 ottobre 2020, 14:11

I sindacati vogliono un incontro per affrontare il problema dei contagi nelle Rsa del territorio, a seguito dell'aumento dei casi registrato negli ultimi giorni.

"In merito alla situazione epidemiologica che sta interessando la nostra provincia con numeri di contagiati in aumento giorno dopo giorno, si pone con urgenza la questione delle case di riposo per anziani, che necessitano di un intervento immediato da parte delle istituzioni - premette Giovanni Bernicchi, segretario Fisascat Cisl Toscana Nord -. In pochi giorni 3 grandi strutture sul nostro territorio sono state teatro di un numero di contagi impressionante, che in alcuni casi hanno interessato la quasi totalità degli ospiti, Coreglia in particolare dove risultano contagiati 23 su 24 ospiti, oltre alla preoccupazione per gli anziani, il livello di guardia è alto per tutti gli operatori che in diretto contatto con degenti rischiano quotidianamente la propria salute pur garantire un servizio continuo e necessario per chi alloggia nelle strutture con carichi di lavoro estenuanti".



"I casi che si stanno manifestando - continua Bernicchi - rischiano di superare il numero riscontrato durante la prima ondata, per cui chiediamo di attivare fin da subito un tavolo al quale prendano parte tutte le istituzioni interessate, Prefettura, Comuni e Asl per determinare modalità operative in grado di affrontare nella sicurezza massima consentita questa emergenza, per il bene di tutti gli ospiti e di tutti gli operatori coinvolti Attendiamo nel più breve tempo possibile una convocazione da parte della Asl, ovviamente nelle modalità previste dall'ultimo DPCM".



Situazione da attenzionare anche quella dei supermercati. "Per quanto riguarda i supermercati ci risulta che siano emersi alcuni contagi nella Piana - fa sapere Bernicchi -. Il Dpcm non ha introdotto novità particolari al riguardo, ma servono restrizioni e controlli. Purtroppo in alcune situazioni e a certi orari si stanno creando assembramenti, e i clienti non sempre rispettano le regole".