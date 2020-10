Mediavalle



Coreglia, la minoranza inizia a lavorare: chiesta documentazione su onorari e professionisti

mercoledì, 7 ottobre 2020, 16:32

Giorgio Daniele, capogruppo della minoranza, dà il via ai lavori consiliari, partendo dal ringraziare gli elettori: "Da quei banchi, quelli dell’opposizione o meglio della minoranza, faremo la nostra parte, daremo voce, ascolto, dignità e rappresentanza ai 1438 elettori che ci hanno votato e, più in generale, a tutte le cittadine e cittadini del nostro comune".



La prima interpellanza presentata riguarda gli impegni di spesa e le collaborazioni dei professionisti in riferimento ai lavori al campo sportivo di Ghivizzano, dei quali la minoranza chiede riscontro. "Un problema che frequentemente si verifica negli enti locali - afferma - è quello della non corrispondenza dell'impegno di spesa per la prestazione professionale con il saldo degli onorari presentato dal professionista. La Corte dei Conti, interpellata su quale sia il corretto procedimento di natura contabile da seguire per poter assumere il maggior onere finanziario relativo al pagamento, a saldo, delle parcelle di avvocati esterni incaricati della difesa giudiziale dell’ente originato, rispetto alle previsioni iniziali, da imprevedibili complessità e peculiarità del giudizio penale, ha precisato che in ossequio ai principi di prudenza e di sana gestione finanziaria, nel momento in cui l’ente locale assume obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi deve, contestualmente, procedere a determinare, secondo la stima più precisa possibile, le somme da corrispondere al fine di poter adottare i relativi atti della procedura contabile, evitando la formazione di debiti che si originano con una procedura extracontabile.​​ Ne deriva, pertanto, che è onere dell’ente trovare, nel momento del conferimento dell’incarico professionale, la copertura finanziaria della spesa per gli onorari da pagare quale compenso per la prestazione resa che tenga conto non solo degli acconti, ma anche del saldo in modo da coprire la spesa complessiva e nella sua interezza".​



"Ciò nonostante - incalza - nell’ipotesi in cui vi sia uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel formale atto di impegno) e quella finale, il cui superiore ammontare sia derivato, nella specie, da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, quali la peculiarità, complessità e imprevedibilità del giudizio, ritiene che il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto integrando l’originario atto di impegno di spesa".



"Questa premessa - conclude - è propedeutica al fine di richiedere se le somme stanziate in bilancio sono capienti per la corresponsione degli onorari ai vari legali e consulenti incaricati da codesta amministrazione per pareri legali, consulenze, rappresentanze e difese in giudizio nei vari procedimenti afferenti l’iter di affidamento dei lavori relativi alla costruzione del nuovo campo sportivo di Ghivizzano".