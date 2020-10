Mediavalle



Coreglia, prima mandata di lavori sul territorio

martedì, 27 ottobre 2020, 13:50

Ristrutturazioni, manutenzioni, asfaltature, sistemazione degli spazi pubblici: è in dirittura di arrivo la prima variazione di bilancio da 160 mila euro che permetterà all’amministrazione Remaschi di sbloccare le risorse necessarie per realizzare i primi interventi nelle frazioni del territorio annunciati nelle settimane scorse. Impianti sportivi a Calavorno, rifacimento della piazza a Vitiana, potature a Tereglio, nuovo spazio pubblico a Lucignana, nuove asfaltature a Piano di Coreglia.

“Procediamo con una prima mandata di lavori che avevamo annunciato anche in campagna elettorale - commenta il sindaco, Marco Remaschi -. Con gli uffici stiamo lavorando anche per arrivare in tempi certi e celeri all’approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione, al fine di far partire una serie di ulteriori interventi attesi da molto tempo sul nostro territorio con gli assessori di riferimento, capoluogo e frazioni. Tutti i giorni effettuiamo sopralluoghi nelle frazioni del comune per verificarne le esigenze e programmare gli interventi. Questa sarà la nostra modalità operativa per tutto il mandato. È necessario rafforzare il confronto con i cittadini per accogliere le proposte e restituire le soluzioni e dare il senso concreto di quanto l’amministrazione sia presente e operativa sulle questioni che fanno la differenza nella qualità della vita di ogni singola persona. Di problematiche da risolvere ce ne sono tante: è chiaro che dovremo fare delle scelte di priorità. A chiunque piacerebbe fare tutto e subito, ma sappiamo che questo non è possibile: abbiamo un intero mandato per andare a chiudere le questioni aperte e per risolverne di nuove”.

Saranno risistemati gli impianti sportivi di Calavorno, a partire dalla cucina e dallo spazio dedicato all’attività ricreativa (per 60mila euro, ulteriori 25mila saranno previsti nel Dup per il completamento). A Vitiana, invece, sarà rifatta la piazza della frazione per un importo di oltre 60mila euro. Altri 18mila sono previsti per Piano di Coreglia, dove l’amministrazione darà il via a una prima mandata di asfaltature attese da anni. Sarà anche sostituita la caldaia al campo sportivo della frazione, primo passo che porterà poi alla completa messa a norma dell’impianto termico della struttura. Infine, Tereglio e Lucignana: nella prima frazione saranno effettuate delle potature importanti, che avranno il duplice obiettivo di portare ulteriore decoro a uno dei posti più belli del territorio comunale e sicurezza per la viabilità e la visibilità della strada. Nella seconda, a Lucignana, l’amministrazione comunale procederà con la riqualificazione di una piccola area pubblica, dove c’è anche il monumento ai caduti, con una risagomatura dello spazio e una risistemazione estetica, che consentiranno di restituire alla comunità un luogo curato, ben tenuto, valorizzato e quindi a disposizione di tutti.