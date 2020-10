Mediavalle



Covid, un caso nel comune di Pescaglia

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:02

Dalla giornata di ieri c'è un nuovo caso di positività nel comune di Pescaglia. A darne notizia è stato il primo cittadino Andrea Bonfanti che ha spiegato: "La ASL ha già messo in atto tutte le misure necessarie per contenere il contagio e tracciare gli eventuali contatti stretti, avviando le procedure diagnostiche. A questa persona e alla sua famiglia vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Nel frattempo il precedente positivo ha superato il doppio tampone di controllo ed è quindi considerato clinicamente guarito. Questo mi rende particolarmente felice. Pertanto, ad oggi, il numero dei positivi presenti nel nostro comune rimane uno. Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le misure di sicurezza, mi raccomando".