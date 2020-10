Mediavalle : fiano di pescaglia



Finisce sotto l'escavatore, ferito operaio edile

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:06

Brutto incidente, oggi pomeriggio, in via Don Aldo Mei a Fiano di Pescaglia. Un operaio edile di circa 60 anni è finito sotto l'escavatore ed ha riportato un trauma da schiacciamento ad una gamba.



La chiamata di soccorso è scattata alle 13.54. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza con infermiere a bordo del 118 e i vigili del fuoco. Vista la gravità dell'infortunio, è stato fatto alzare anche l'elisoccorso Pegaso per centralizzare il paziente.



L'elicottero è atterrato nel campo sportivo del paese di Fiano per poi trasportare l'uomo, grave ma non in pericolo di morte, presso l'ospedale San Luca di Lucca.



Notizia in aggiornamento