Mediavalle



Frana sulla strada per Tereglio: ripristinata la circolazione

domenica, 11 ottobre 2020, 15:13

Il maltempo della scorsa notte ha causato una nuova frana sulla strada provinciale per Tereglio, in direzione dell’Orrido di Botri. Una buona quantità di terra e sassi, ed un masso di grandi dimensioni, hanno invaso la carreggiata interrompendo, di fatto, la circolazione. Fortunatamente la segnalazione alle autorità è stata rapida, come l’intervento del personale della Provincia che ha provveduto a ripulire la strada, ripristinando la circolazione.



S. P.