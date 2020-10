Mediavalle



Il Ponte di Rivangaio sarà illumunato di verde per la salute mentale

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:48

Sarà colorato di verde il Ponte di Rivangaio nella serata e notte del 10 ottobre e lo sarà come simbolo di partecipazione alla Giornata Mondiale per la Salute Mentale.

Negli anni scorsi, infatti, la ricorrenza era stata l'occasione per una partecipatissima marcia non competitiva sulle Mura di Lucca, alla quale parteciparono sia nel 2018, sia nel 2019, oltre mille persone.

Adesso, però, a causa della pandemia da Covid-19 l'associazione Fasm di Lucca, non potendo organizzare la marcia, hanno deciso di creare comunque un evento simbolico che ricordi a tutti l'importanza di queste tematiche.

«Quest'anno – commenta il presidente della provincia Luca Menesini – la 'Giornata mondiale della salute mentale' ha come tema 'Salute mentale per tutti. Maggiori investimenti – Maggiore accesso' che trovo essere di stringente attualità, poiché viviamo in un periodo che ha visto aumentare in maniera sostanziale le problematiche delle persone che soffrono di disturbi di questo genere, sia durante il lockdown, sia nel periodo post-lockdown. Per questo motivo ritengo importante, come Provincia, aderire all'iniziativa della Fasm di Lucca, affinché non si abbassi mai l'attenzione verso chi è più debole, per avere una società sempre più inclusiva e che tuteli sempre coloro che ne hanno maggior bisogno».

Il Ponte di Rivangaio sarà nuovamente illuminato di verde anche in occasione della Giornata nazionale per la Salute mentale, in programma il 5 dicembre.