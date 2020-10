Lega: "Smart-working e didattica a distanza, serve rete internet efficiente"

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 27 ottobre 2020, 13:50

Ristrutturazioni, manutenzioni, asfaltature, sistemazione degli spazi pubblici: è in dirittura di arrivo la prima variazione di bilancio da 160 mila euro che permetterà all’amministrazione Remaschi di sbloccare le risorse necessarie per realizzare i primi interventi nelle frazioni del territorio annunciati nelle settimane scorse

martedì, 27 ottobre 2020, 10:44

L’amministrazione comunale di Pescaglia ha deciso di rendere gratuito l’utilizzo delle palestre e degli immobili comunali per tutte le associazioni già convenzionate per l’annualità 2019/2020 e che risultino in regola con i pagamenti relativi all’utilizzo dei locali comunali per le annualità pregresse

lunedì, 26 ottobre 2020, 23:35

Il capogruppo di minoranza del comune di Coreglia, Giorgio Daniele, chiede lumi al sindaco in merito all’iter del procedimento autorizzatorio per la trascorsa gestione dell’impianto sportivo comunale “Carlo Lorenzini” di Calavorno e chiede in forza di quale atto amministrativo oggi ne viene disciplinato l’uso

lunedì, 26 ottobre 2020, 14:11

I sindacati vogliono un incontro per affrontare il problema dei contagi nelle Rsa del territorio, a seguito dell'aumento dei casi registrato negli ultimi giorni

domenica, 25 ottobre 2020, 20:04

Una situazione di incertezza, rabbia e paura per il futuro, tra i vari ristoratori, mentre si inizia a respirare per le strade un clima che ricorda quello del lockdown

domenica, 25 ottobre 2020, 13:11

Di seguito gli interventi: Barga – Barga Rigenera - riorganizzazione urbana per la sicurezza e la coesione sociale; Castelnuovo Garfagnana - Realizzazione nuovo parcheggio in v. Vannugli; Castelnuovo Garfagnana – Recupero dell'area ex Foro Boario; Fabbriche di Vergemoli – “Realizzazione di parcheggio in loc.