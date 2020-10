Mediavalle



Lite sfocia in dramma, recisa l'arteria femorale con una coltellata

domenica, 4 ottobre 2020, 20:48

di aldo grandi

Per terra una pozza di sangue. Fuoriuscito dalla profonda ferita inferta con un coltello alla vittima che, attualmente, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Luca. Si tratta di un uomo di circa 40 anni, Michael Bertini, abitante a Fiano di Pescaglia, che si trovava all'interno del bar Il Bocconcino, in via Cesare Viviani a Monte San Quirico. Erano le 19. In quel momento è entrato uno sconosciuto con il proprio cane, bagnato tra l'altro visto che fuori pioveva e si è seduto ad un tavolo lasciando libero il cane che, sia pure con guinzaglio sciolto, ha preso a girare per la sala senza, tuttavia, dare fastidio. Una donna, però, anche lei seduta, ha chiesto gentilmente al padrone dell'animale di tenerlo più vicino visto che era anche bagnato ed emanava un cattivo e forte odore.

Per tutta risposta il proprietario della bestia, mai visto dai titolari del locale, ha apostrofato la donna in malo modo la quale ha risposto dicendo che non era il caso di offendere. Dietro di lei c'era un altro cliente abituale del bar, appunto Michael Bertini di Fiano, che è intervenuto cercando di placare gli animi e invitando l'uomo che sembrava piuttosto alterato e sopra le righe, ad uscire. Nemmeno il tempo di avvicinarglisi che questi ha estratto un coltello e ha colpito al basso ventre il Bertini che si è prima toccato e poi si è accasciato a terra. A quel punto gli avventori che erano nel bar si sono avventati sull'aggressore sbattendolo a terra e immobilizzandolo mentre è stata subito chiamata la polizia.

Sul posto anche due ambulanze della Misericordia, una per portare al San Luca in codice rosso la vittima che ha subito la lesione dell'arteria femorale. Le sue condizioni sono serie, ma è cosciente e non è in pericolo di morte. L'aggressore, che ha battuto la testa sul pavimento durante il tentativo di impedirne la fuga, è stato portato con un lieve trauma cranico al pronto soccorso. Intervenuta anche l'auto medica di Lucca.

L'accoltellatore si trova, attualmente, in questura in stato di fermo e a disposizione dell'autorità giudiziaria.