Massari (Fp Cgil): "Situazione Rsa delicata, faremo nostra parte"

domenica, 25 ottobre 2020, 13:11

Di seguito gli interventi: Barga – Barga Rigenera - riorganizzazione urbana per la sicurezza e la coesione sociale; Castelnuovo Garfagnana - Realizzazione nuovo parcheggio in v. Vannugli; Castelnuovo Garfagnana – Recupero dell'area ex Foro Boario; Fabbriche di Vergemoli – “Realizzazione di parcheggio in loc.

sabato, 24 ottobre 2020, 15:00

Rsa Pierotti di Coreglia Antelminelli: su 24 ospiti, 23 sono risultati positivi al Covid-19. Positivi anche sei operatori, di cui tre a bassa carica. È la situazione emersa oggi a Coreglia e subito comunicata dal sindaco, Marco Remaschi, che ha già chiesto all’Asl di trasformare subito l’Rsa in struttura Covid

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:20

Per l’intervento è stata presentata la richiesta di finanziamento di 87.390,00 euro sul bando Sport e Periferie 2020. Qualora il progetto venisse finanziato, il comune di Pescaglia interverrà con un cofinanziamento di 9.710,00 euro

giovedì, 22 ottobre 2020, 13:34

Il capogruppo di opposizione a Coreglia, Giorgio Daniele, traccia un primo bilancio ad un mese esatto dalla proclamazione degli eletti nel comune

giovedì, 22 ottobre 2020, 08:23

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di gara per l’incarico di costruzione del nuovo plesso scolastico di Monsagrati. L’apertura del cantiere è prevista per l’inizio del prossimo anno e l’insediamento degli alunni per il mese di settembre 2022

mercoledì, 21 ottobre 2020, 15:28

Il gestore idrico GAIA S.p.A. torna ad investire nella Media Valle del Serchio, con un intervento previsto nel comune di Coreglia Antelminelli che ha l'obiettivo di potenziare e ottimizzare la rete acquedotto ivi presente e superare le carenze idriche riscontrate nel periodo estivo