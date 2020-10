Mediavalle



Mediavalle, abbattute le tariffe dell’asilo nido: gratis per Isee sotto 25 mila euro

sabato, 3 ottobre 2020, 12:02

Buona notizia per le famiglie che arriva dall’Unione dei Comuni della Mediavalle: ad annunciarlo è il presidente, e sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Abbattuti i costi per l’asilo nido, con un’esenzione completa per i redditi medio – bassi ma costi assolutamente popolari anche per i redditi più alti.

“Ora è ufficiale – spiega Andreuccetti - andare al nido è gratis per moltissimi ed a basso costo per molti. In tempi in cui scuola ed economia delle famiglie vivono forse il periodo più complicato degli ultimi trent'anni, offrire i migliori servizi possibili è determinante. Noi, come servizio associato della scuola per la Media Valle del Serchio (composto dai Comuni di Borgo, Bagni, Barga, Coreglia) abbiamo stabilito in via definitiva i costi per la fruizione dei nidi sul nostro territorio”.

Grazie alla combinazione di fondo sociale europeo, “buona scuola” e rimborsi Inps alle famiglie, le tariffe per il “nido” sono le seguenti: - nido gratis per tutto l'anno alle famiglie da 0 a 25.000 euro di Isee; - meno di 60 euro il mese per le famiglie tra 25.000 e 40.000 euro di Isee; - circa 140 euro il mese per le famiglie tra 40.000 e 50.000 euro di Isee; - prezzo pressoché pieno per le famiglie da 50.000 euro di Isee in su.