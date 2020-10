Mediavalle



Metalmeccanici in sciopero: “Senza salario, non c'è contratto”

martedì, 13 ottobre 2020, 09:43

Fim, Fiom e Uilm della provincia di Lucca, ribadendo il blocco delle prestazioni straordinarie e delle flessibilità, indicono, unitariamente, per le aziende metalmeccaniche industriali della provincia, due ore di sciopero (le ultime due di ogni turno) venerdi 16 ottobre.



"I lavoratori metalmeccanici - si legge in una nota congiunta Fim-Fiom-Uilm - hanno difeso, anche in questo difficile periodo, l'interesse generale del Paese difendendo l'industria e l'occupazione, la salute e la sicurezza, il contratto nazionale. Federmeccanica e Assistal devono riconoscere il valore dei lavoratori".

"Fim, Fiom e Uilm - conclude la nota -, hanno dichiarato l'apertura della mobilitazione in conseguenza della posizione assunta da Federmeccanica e Assistal sugli aspetti retributivi, dopo la mancanza di aperture significative sugli aspetti normativi".