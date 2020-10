Mediavalle : pescaglia



Nuova scuola a Monsagrati: la minoranza chiede lumi

domenica, 4 ottobre 2020, 19:32

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia", premettendo di essere completamente a favore nella costruzione di una nuova scuola a Monsagrati, ha protocollato in municipio una interpellanza, al fine di avere maggiori delucidazioni dopo quanto risultato dall’ultimo consiglio comunale.



"Nonostante che pubblicamente il sindaco Bonfanti avesse dichiarato che l'opera fosse finanziata totalmente dalla Regione Toscana - esordisce -, ora veniamo a sapere che la giunta, senza il coinvolgimento della cittadinanza e dei consiglieri, ha deciso di traslare il plesso scolastico dall'attuale posizione, alla zona adiacente dei campetti sportivi, comportando così degli importi aggiuntivi pari a €.214.295, 00, tutti a carico dei nostri concittadini".



"Secondo quanto dichiarato in consiglio - afferma il gruppo -, è stata intrapresa questa scelta per evitare di mandare gli alunni e gli insegnanti all'interno di container durante le fasi di costruzione del nuovo edificio, ora ci domandiamo, come sistemazione provvisoria di sole cinque classi ed evitare tali costi, non si poteva utilizzare altri edifici di proprietà del comune come ad esempio la ex scuola elementare di Fiano pienamente funzionante?"



"Dobbiamo tenere conto - conclude - che Pescaglia è una piccola comunità e non si può permettere ulteriori esborsi inaspettati, quindi siamo a chiedere tutte le informazioni necessarie per capire se ci saranno ulteriori costi aggiuntivi successivi e quali saranno le decisioni tecniche e logistiche che la giunta intende intraprendere".