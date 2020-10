Mediavalle



Pescaglia, un’app gratuita per la notifica delle allerte meteo

venerdì, 30 ottobre 2020, 08:08

I cittadini del comune di Pescaglia possono usufruire gratuitamente dell’app “Cittadino Informato”, disponibile per smartphon e tablet, con sistema operativo OSX e Android. Sarà sufficiente installarla per ricevere notifiche istantanee sulle allerte meteo e su tutte le informazioni di pubblica utilità diramate dalla Protezione Civile.

“Cittadino Informato” è un progetto di Anci e Regione Toscana finalizzato all’informazione diretta della cittadinanza sui contenuti del piano di protezione civile comunale e sulle comunicazioni di pubblica utilità che riguardano il nostro territorio.

Grazie poi a un accordo siglato a livello regionale tra Anci e Anbi Toscana (Associazione dei Consorzi di Bonifica), l’applicazione renderà disponibili anche tutte le comunicazioni sulle manutenzioni effettuate sul territorio comunale dal Consorzio di Bonifica 1 “Toscana Nord”.

Un’app semplice e intuitiva; in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo, info di protezione civile e provvedimenti di viabilità per i cantieri e sugli interventi del Consorzio di Bonifica.

Nella sezione “Mappa del tuo Comune”, inoltre, sarà possibile consultare in maniera semplice i principali contenuti del Piano di Protezione Civile comunale: le ubicazioni delle aree di attesa per la popolazione, i luoghi sicuri da raggiungere in caso di calamità e la perimetrazione delle aree a rischio.

Sarà possibile inoltre consultare le corrette norme comportamentali per ogni tipologia di rischio, dal terremoto, al pericolo frana e alluvioni.

Spiega il sindaco Andrea Bonfanti: "Il Comune di Pescaglia è stato uno dei primi ad aderire a questo progetto. Un servizio di grande importanza che consente a tutti i cittadini di essere informati in tempo reale con la possibilità di reperire tutte le indicazioni fondamentali per la loro sicurezza e la loro incolumità. Il sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i cittadini sugli scenari di rischio del proprio territorio e sulle corrette norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. “Cittadino Informato” mira a diventare lo strumento unico di comunicazione di pubblica utilità su base comunale per tutta la Toscana. Anci, sta infatti proponendo l’adesione al sistema ad altri enti che erogano servizi e informazioni d’interesse generale, come Anas, Enel e Società Autostrade. Insieme a Pescaglia, che è stato tra i 7 Comuni sperimentatori, oggi sono oltre 150 gli enti locali che hanno aderito al progetto di Anci e Regione tra i quali nove capoluoghi di provincia su dieci".



"La filosofia che guida l’informazione preventiva in protezione civile è molto semplice, però di fondamentale importanza - dice il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Valerio Bianchi -: un cittadino che conosce i rischi del territorio in cui vive e sa come comportarsi in caso di emergenza, è un cittadino che ha più probabilità di salvare la propria vita e quella dei suoi cari nel caso dovesse verificarsi una calamità naturale".

Conclude Bonfanti: "Questa applicazione ci permette inoltre di notificare le notizie territoriali di pubblica utilità provenienti dagli uffici comunali e di mantenere un contatto comunicativo diretto tra il comune e la sua gente.Invito tutta la popolazione a scaricarla, ricordando che è gratuita, intuitiva e soprattutto, decisamente utile".