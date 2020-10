Mediavalle



Pescaglia: utilizzo gratuito di palestre e immobili comunali per le associazioni già convenzionate

martedì, 27 ottobre 2020, 10:44

L’amministrazione comunale di Pescaglia ha deciso di rendere gratuito l’utilizzo delle palestre e degli immobili comunali per tutte le associazioni già convenzionate per l’annualità 2019/2020 e che risultino in regola con i pagamenti relativi all’utilizzo dei locali comunali per le annualità pregresse.

Un provvedimento adottato al fine di supportare tutte le realtà sportive, culturali, artistiche e ricreative che, in questo momento di restrizioni dovute alle misure anti COVID 19, stanno vivendo difficoltà e disagi nello svolgimento delle proprie attività.

Il comune di Pescaglia concede i propri immobili alle associazioni per lo svolgimento di corsi e attività collettive in base ad apposite convenzioni stipulate tra l’ente e le associazioni stesse.

Considerato che le attività svolte dalle diverse associazioni rivestono una fondamentale importanza di carattere sociale e culturale per il territorio di Pescaglia, l’amministrazione ha ritenuto, nell’interesse collettivo, di salvaguardarne l’operato intervenendo in loro sostegno e concedendo la possibilità di stipulare convenzioni a titolo gratuito per il periodo tra ottobre 2020 e maggio 2021.