Mediavalle



Spot contro la caccia, Lega esprime il proprio dissenso

sabato, 3 ottobre 2020, 13:34

L'onorevole Lega Salvini Premier Guglielmo Picchi, insieme a Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano, si affiancano al dissenso che le associazioni venatorie Arci Caccia, ItalCaccia, EnalCaccia e Libera Caccia, attraverso una lettera congiunta, hanno manifestato per lo "spot" pubblicitario che da giorni è visibile su una strada provinciale di Lucca.



"Un manifesto - esordiscono - che etichetta i cacciatori sotto una cattiva luce affermando che "la caccia sarebbe uno sport più interessante se anche gli animali avessero il fucile". Il nostro partito tutela la caccia e chi l'attacca ingiustamente dato che è un'attività legale e quindi legittima, non solo non la conosce ma ignora anche quelle mimime regole che governano la natura e questo è dimostrato anche dal fatto che nelle zone in cui l'assenza dei cacciatori è elevata o dove la caccia non è consentita, la biodiversità è diminuita notevolmente creando un aumento sproporzionato dei danni agricoli causati dagli ungulati".



"Questo cartello pubblicitario - affermano Picchi e Bertieri - è la riprova di una crisi culturale accompagnata dalla scarsa considerazione nei confronti della caccia e dei cacciatori. In molti paesi occidentali guardie forestali ed ecologisti partecipano insieme alla stesura di norme che regolano la caccia e che indicano quando e quanti animali da abbattere, garantendo la preservazione della fauna selvatica".



"Tutte le idee meritano rispetto, ma la divulgazione di certe pubblicità - concludono i due esponenti della Lega - mina sempre di più il rapporto tra mondo venatorio e animalista creando barriere inopportune che non migliorano le decisioni da prendere nei tavoli di concertazione".