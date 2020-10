Mediavalle



Stipulava polizze assicurative false, denunciata una 20enne di Napoli

lunedì, 12 ottobre 2020, 10:48

Dopo accurate indagini, il distaccamento polstrada di Bagni di Lucca ha denunciato per truffa T. C., 20 anni, nata e residente a Napoli.



La giovane, simulando la titolarità di un'agenzia assicurativa, operava sul web stipulando polizze assicurative fittizie e intascando i relativi importi da ignari clienti. Gli stessi pensavano di essere in regola con il pagamento dell’assicurazione sull’auto, ma in realtà il veicolo non era coperto.



L’indagine è scaturita da un controllo operato a fine settembre da una pattuglia del distaccamento di Bagni di Lucca in località Turrite Cava, nel comune di Borgo a Mozzano, sul certificato assicurativo di un’auto Alfa Romeo GT. Durante il controllo i poliziotti hanno palesato anomalie che facevano dubitare sulla genuinità della copertura assicurativa. Non potendo fare accertamenti specifici, i poliziotti hanno sequestrato l’auto mentre il conducente, un quarantanovenne di origine sudamericana residente a Lucca, si è giustificato riferendo di aver pagato stipulato una polizza su internet, attraverso un pagamento di 227 euro a mezzo carta ricaricabile.



Dopo gli accertamenti del personale del distaccamento di Bagni di Lucca, è stata identificata e denunciata la truffatrice, una giovane 20enne residente a Napoli che, appunto, stipulava contratti assicurativi ad un prezzo stracciato e trasmetteva ad inconsapevoli contraenti una documentazione assicurativa in formato pdf che però risultava essere non genuina e non idonea a certificare l’effettiva copertura assicurativa.