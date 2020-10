Mediavalle : coreglia antelminelli



Verona (Lega): "Il cimitero di Ghivizzano versa nell'incuria"

venerdì, 30 ottobre 2020, 14:09

Tania Verona, responsabile organizzativo Lega Mediavalle e Garfagnana, segnala alla giunta del comune di Coreglia Antelminelli l'incuria in cui versa il cimitero di Ghivizzano e chiede un tempestivo intervento vista la prossimità della festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti.



"I viali per raggiungere le tombe - afferma - risultano privi di ghiaia, a causa di solchi e di avvallamenti ad opera, probabilmente, delle attività delle pompe funebri e delle frequenti visite dei cari. Inoltre, a seguito dell'estensione del cimitero, risultano maggiori anche gli scarti organici di fiori e piante, scarti che in questo periodo si intensificano visto che ci toviamo in prossimità della commemorazione dei morti".



"Segnalo all'amministrazione comunale di Coreglia - continua - che la parte vecchia del cimitero, risulta priva di cassonetti per l'organico, e come è visibile dalle testimonianze fotografiche, gli scarti vengono ammassati lungo la strada, vicino al cancello, creando una situazione igienica poco piacevole".



"A pochi giorni dalle festività che ho citato - conclude -, mi auguro un tempestivo intervento".