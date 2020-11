Mediavalle



Arrivano 400 test sierologici gratuiti per i cittadini di Coreglia

lunedì, 16 novembre 2020, 17:28

400 test sierologici gratuiti per i cittadini di Coreglia Antelminelli. È l'iniziativa - del tutto inedita nella Valle del Serchio - messa a punto dall'amministrazione Remaschi, con la collaborazione di Misericordia e Croce Verde, grazie alla quale sarà possibile avviare una prima e importante campagna di screening anti-Covid su quattrocento cittadini di Coreglia.

Saranno tre le giornate di prevenzione e sicurezza, in programma sabato 21 (150 test), domenica 22 (150 test) e sabato 28 novembre (100 test), in tre punti del territorio: Ghivizzano, in piazza 4 novembre, Piano di Coreglia, in piazza don Antonio Puccini, e a Coreglia capoluogo, in piazza Mazzini. Nelle tre piazze saranno presenti i volontari e il personale infermieristico e medico delle due associazioni di volontariato: chiunque, se maggiorenne, potrà presentarsi per effettuare il test. I minorenni, invece, dovranno essere accompagnati da un adulto.

"Ci siamo attivati come amministrazione comunale, insieme con Estar e con la Regione Toscana per mettere a disposizione del nostro territorio 400 test sierologici gratuiti, da effettuare su tre giorni - spiegano il sindaco, Marco Remaschi e i consiglieri con delega al sociale e al volontariato, Cinzia Salani e Marco Regalati -. L'obiettivo è offrire gratuitamente alla popolazione una campagna di screening efficace e significativa: abbiamo individuato tre posti centrali, che possono essere raggiunti anche dai cittadini delle frazioni montane. Ringraziamo anche la Misericordia di Piano di Coreglia e la Croce Verde di Lucca, sezione di Ghivizzano, che si sono subito messe a disposizione per realizzare - dal punto di vista operativo - l'iniziativa. La sinergia tra ente pubblico e realtà di volontariato è preziosa, soprattutto oggi, nella situazione drammatica che stiamo vivendo: sempre le associazioni di volontariato del nostro comune hanno consegnato nei giorni scorsi le mascherine gratuite della Regione Toscana casa per casa. E insieme con il Comune e con l'Unione dei Comuni della Mediavalle ci aiutano a raggiungere le persone anziane o in quarantena, per portare loro la spesa o le medicine".

Il test sierologico rapido consentirà di ottenere una risposta immediata, nel giro di pochi minuti, individuando se il soggetto interessato ha sviluppato gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al Covid-19. I risultati del test, che indicano quindi se la persona interessata è entrata in contatto col virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy dei cittadini. In caso di risultato positivo al test, la persona interessata sarà invitata a richiedere l'effettuazione del tampone all'Asl competente.

Gli orari in cui, nei tre giorni indicati, sarà possibile fare il test sierologico saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso tutti i canali di informazione del Comune di Coreglia Antelminelli: canale Telegram dell'Ente, profilo Facebook del sindaco e sito istituzionale del Comune.