Mediavalle



Celebrazioni per il 4 novembre nelle frazioni di Coreglia

lunedì, 2 novembre 2020, 15:11

Una corona al monumento ai caduti di tutte le frazioni di Coreglia. Così, mercoledì 4, il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, renderà omaggio alla Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale. L'amministrazione comunale, infatti, ha in programma diverse tappe che, partendo da Vitiana, toccheranno tutte le frazioni del comune, per rendere omaggio ai caduti del 4 novembre e di tutte le guerre per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia.

Alle 9 di mercoledì 4 l'appuntamento è a Vitiana, di fronte al monumento ai caduti. A seguire, alle 9.45, le autorità e i rappresentanti delle associazioni si sposteranno a Tereglio, per poi raggiungere Lucignana alle 10.30. Alle 11 il ritrovo è a Gromignana, mentre alle 11.30 a Ghivizzano. A Ghivizzano si terrà anche l’omaggio al Milite Ignoto al cimitero della frazione, in programma per le 12. Seguiranno Calavorno, ore 14.30, Piano di Coreglia, ore 15 e, infine, Coreglia capoluogo, dove alle 15.45 l’appuntamento è al monumento ai caduti.

La celebrazione si terrà nel rispetto della normativa anti Covid-19: per questo motivo, l’amministrazione invita i cittadini che vorranno partecipare alla commemorazione di farlo seguendo le indicazioni che ormai tutti conoscono, mascherina, distanza di sicurezza, lavaggio frequente delle mani.