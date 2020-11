Mediavalle



Connessione wi-fi in tutte le scuole di Coreglia

giovedì, 12 novembre 2020, 15:12

Wi-Fi in ogni scuola: tutti gli istituti scolastici di Coreglia Antelminelli - dall’infanzia fino alle medie - sono connessi. È l’investimento, da 11mila euro, sostenuto dall’amministrazione Remaschi e portato avanti dall’assessora alle politiche formative, Lara Baldacci.

“Aver installato la rete wireless in tutte le scuole del territorio comunale significa offrire un servizio importante ai docenti e agli stessi studenti, che possono svolgere in modo più efficace e veloce le proprie attività formative e laboratoriali - spiega l’assessora Baldacci -. Per noi la scuola e l’istruzione sono al centro della nostra azione amministrativa: l’obiettivo è garantire agli alunni metodi di studio innovativi, avvicinando anche l’apprendimento scolastico all’era digitale, che rappresenterà sempre più il futuro per le nostre comunità. Inoltre, con la difficile situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19, la didattica a distanza diventa l’unica soluzione per garantire il proseguimento dell’attività scolastica per quelle classi che si trovano in quarantena. Per lo stesso motivo abbiamo collegato e attivato anche le 30 lavagne interattive multimediali presenti nelle aule delle nostre scuole, che consentono di qualificare e ampliare ulteriormente l’offerta formativa per la didattica in presenza e, qualora dovessimo nuovamente attivare le modalità a distanza, possono rappresentare modalità efficaci di interazione tra l’insegnante in aula e gli studenti a casa”.

L’attivazione della rete Wireless nelle scuole non è l’unico intervento previsto dall’amministrazione comunale. “L’obiettivo - continua Baldacci - è costruire con la scuola un percorso di iniziative e progetti, coinvolgendo in prima persona proprio le ragazze e i ragazzi del nostro territorio. Dalla parità di genere, con un vero e proprio percorso di educazione sentimentale che parta già dalle elementari, alla promozione della lettura, da portare avanti con la bellissima libreria di Alba Donati, “Sopra la Penna”. E ancora il percorso di educazione al territorio: stiamo valutando la possibilità di creare un orto didattico - a disposizione degli studenti - dove imparare a conoscere i prodotti, la stagionalità delle colture, l’apprezzamento e il rispetto della terra e, quindi, dell’ambiente. Il tutto da fare grazie anche al sostegno economico dell’amministrazione comunale, che ha intenzione di destinare all’Istituto comprensivo un po’ di risorse da utilizzare per le attività ordinarie e straordinarie delle scuole stesse”.