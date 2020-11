Mediavalle



Coreglia, si parte domani con i test sierologici gratuiti

venerdì, 20 novembre 2020, 16:08

400 test sierologici gratuiti per i cittadini di Coreglia Antelminelli. L'iniziativa promossa dall'amministrazione Remaschi, insieme con Estar e Regione Toscana con la collaborazione della Misericordia di Piano di Coreglia e la Croce Verde di Lucca - sezione di Ghivizzano, prenderà il via domani, sabato 21 novembre. L'appuntamento è a partire dalle 14 in piazza 4 novembre a Ghivizzano. Il giorno seguente, domenica 22, l'iniziativa di screening anti-Covid si sposterà a Piano di Coreglia, in piazza don Antonio Puccini, dove, dalle 13, i volontari accoglieranno i cittadini per effettuare il test. La settimana successiva, infine, sabato 28, i test verranno effettuati in piazza Mazzini a Coreglia, sempre a partire dalle 13.

Sono quindi tre le giornate di prevenzione e sicurezza con i volontari e il personale infermieristico e medico delle due associazioni di volontariato: chiunque, se maggiorenne, potrà presentarsi per effettuare il test. I minorenni, invece, dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per ogni giornata sono disponibili 150 test gratuiti: chi prima arriva, prima ritira il numerino per poi effettuare il test sierologico, che consentirà di ottenere una risposta immediata, nel giro di pochi minuti, individuando se il soggetto interessato abbia sviluppato gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al Covid-19. I risultati del test, che indicano quindi se la persona interessata è entrata in contatto col virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy dei cittadini. In caso di risultato positivo al test, la persona interessata sarà invitata a richiedere l'effettuazione del tampone all'Asl competente.