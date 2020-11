Mediavalle : ghivizzano



Daniele: "Via delle Molina, che fine ha fatto l’esposto-denuncia per presenza di amianto?"

sabato, 14 novembre 2020, 10:01

Il capogruppo di minoranza di Coreglia Antelminelli, Giorgio Daniele, torna a sollecitare il sindaco puntando i riflettori stavolta su una situazione in via delle Molina a Ghivizzano.



"Né lei né io - esordisce Daniele - siamo stati destinatari dell’esposto-denuncia inviato da numerosi cittadini nel luglio scorso alle autorità competenti, fra le quali il sindaco del comune di Coreglia, con cui veniva segnalata una gravissima e preoccupante situazione il località “Le Molina” ai civici n. 2 e 3".

"In particolare - afferma il capogruppo - veniva segnalata la pericolosità in cui vengono a trovarsi i tetti di una ex cartiera ormai in disuso dall’anno 1996. Trattasi di tetti realizzati in eternit, in condizioni di evidente stato di sfaldatura o addirittura in parte caduti a terra. Purtroppo, oggi questo stato di pericolo e di degrado persiste ancora, come pure la situazione descritta dai presentatori della denuncia. Tale situazione dicevano “oltre a pregiudicare il decoro cittadino e ad essere segno di profonda inciviltà, crea un gravissimo allarme nella popolazione per il pericolo che incombe su tutti coloro che si trovano a passare da quella parti”.

"L’esposizione alle fibre di amianto - spiega il capogruppo di minoranza -, come noto, è associata a gravissime malattie dell’apparato respiratorio. Una zona degradata anche sotto l’aspetto igienico sanitario, meta di abbandono di rifiuti e mal custodita".

"Sindaco - si appella Daniele -, oggi tocca a noi dare risposta a questa denuncia, dico "noi" perché facciamo parte della stessa amministrazione comunale. A me, venuto a conoscenza di questa lettera-denuncia, tocca il compito di informarla e sollecitarla a mettere in atto tutti quegli interventi, soprattutto nei confronti di chi ne ha titolo, a rimuovere questo grave stato di pericolo per la salute e di deturpazione del paesaggio, a lei di prenderne atto e di attivarsi senza indugio".

"Sono sicuro - conclude - che alcuni dei suoi assessori, soprattutto quello all’igiene del territorio, in carica anche nella passata amministrazione, saprà fornirle ogni utile supporto al fine di conoscere cosa è stato fatto e cosa purtroppo non è stato ancora fatto. “Insieme” è stato l’incipit della mia lista, ”insieme”, se pur in ruoli diversi, possiamo e dobbiamo dare risposte alla cittadinanza tutta".