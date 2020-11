Giornata degli alberi: un olivo per ogni scuola a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 21 novembre 2020, 13:27

C'è molta Lucca tra i vertici regionali di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti, il cui coordinamento toscano è nato due giorni fa. A ricoprire, infatti, il ruolo di coordinatore regionale spetterà a Marco Remaschi, ex assessore della Regione Toscana e oggi sindaco di Coreglia Antelminelli

sabato, 21 novembre 2020, 08:34

Il servizio mette gratuitamente a disposizione una piattaforma facile e diretta, che permette di collegarsi comodamente da casa o in viaggio, utilizzando PC desktop, tablet o smartphone

venerdì, 20 novembre 2020, 16:08

L'iniziativa promossa dall'amministrazione Remaschi, insieme con Estar e Regione Toscana con la collaborazione della Misericordia di Piano di Coreglia e la Croce Verde di Lucca - sezione di Ghivizzano, prenderà il via domani, sabato 21 novembre. L'appuntamento è a partire dalle 14 in piazza 4 novembre a Ghivizzano

giovedì, 19 novembre 2020, 17:16

Restyling completo per l'impianto sportivo "G. Roni" di Coreglia Antelminelli. Una bella notizia che interessa tutta la comunità che, finalmente, presto potrà usufruire di una struttura nuova, moderna e sicura

giovedì, 19 novembre 2020, 09:33

Sono terminati questa mattina i lavori di messa in posa di due nuove pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici sul territorio comunale. La prima, ultimata nella giornata di ieri, è stata collocata nella piazza d’ingresso a Colognora, mentre la seconda sulla via provinciale nel capoluogo di Pescaglia

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:57

Alcune residenze sanitarie assistite per anziani saranno riconvertite in Rsa total Covid. E’ quanto dispone l’ultima ordinanza (la numero 112), firmata oggi dal presidente della Toscana, Eugenio Giani