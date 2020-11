Nasce il coordinamento regionale di Azione: Marco Remaschi è il coordinatore toscano

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 21 novembre 2020, 08:34

Il servizio mette gratuitamente a disposizione una piattaforma facile e diretta, che permette di collegarsi comodamente da casa o in viaggio, utilizzando PC desktop, tablet o smartphone

venerdì, 20 novembre 2020, 16:08

L'iniziativa promossa dall'amministrazione Remaschi, insieme con Estar e Regione Toscana con la collaborazione della Misericordia di Piano di Coreglia e la Croce Verde di Lucca - sezione di Ghivizzano, prenderà il via domani, sabato 21 novembre. L'appuntamento è a partire dalle 14 in piazza 4 novembre a Ghivizzano

giovedì, 19 novembre 2020, 17:16

Restyling completo per l'impianto sportivo "G. Roni" di Coreglia Antelminelli. Una bella notizia che interessa tutta la comunità che, finalmente, presto potrà usufruire di una struttura nuova, moderna e sicura

giovedì, 19 novembre 2020, 09:33

Sono terminati questa mattina i lavori di messa in posa di due nuove pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici sul territorio comunale. La prima, ultimata nella giornata di ieri, è stata collocata nella piazza d’ingresso a Colognora, mentre la seconda sulla via provinciale nel capoluogo di Pescaglia

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:57

Alcune residenze sanitarie assistite per anziani saranno riconvertite in Rsa total Covid. E’ quanto dispone l’ultima ordinanza (la numero 112), firmata oggi dal presidente della Toscana, Eugenio Giani

mercoledì, 18 novembre 2020, 10:53

E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Lucca, in occasione all'indomani dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha inserito la Toscana in zona rossa, classificata come regione ad alto rischio