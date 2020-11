Mediavalle



Positivi al Covid escono di casa per ubriacarsi: denunciati

lunedì, 2 novembre 2020, 14:59

di chiara bernardini

È accaduto il 18 ottobre, ma è stato reso pubblico soltanto questa mattina. Si tratta di un padre e una figlia, rispettivamente 84 anni lui e 50 lei, residenti nella Mediavalle del Serchio e risultati positivi al tampone da Coronavirus. Stufi della quarantena escono di casa, si ubriacano e poi, accompagnati in ospedale al San Luca di Lucca, tentano di fuggire anche da lì.



Violare le indicazioni del protocollo di sicurezza è un reato e i due lo sapevano bene quando hanno varcato la soglia di casa ed è per questo che - forse - dopo essere stati trasportati in ospedale hanno tentato di fuggire dalla struttura. A quel punto l'avviso dei carabinieri è stato inevitabile i quali hanno cercato di accompagnarli in un hotel sanitario lì vicino. In un primo momento hanno opposto resistenza, una volta ripresa la lucidità si sono calmati e hanno seguito gli ordini delle forze armate. È stata dunque fatta denuncia e una multa salata.